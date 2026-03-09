Silberpreis
Silberpreis stürzt ab -1,36 % auf 83,59 USD
Silber bricht ein und fällt auf 83,59 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,52 %
|1 Monat
|+7,92 %
|3 Monate
|+44,91 %
|1 Jahr
|+159,98 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 15,24524USD. Heute notiert Silber bei 83,59USD. Ihr Einsatz wäre nun 27.414,8USD wert – ein Zuwachs von +448,30 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Silber-Sentiment gemischt bis leicht bullisch: Kurzfristig hat sich der Kurs nach dem Abtauchen erholt (Hinweis auf ca. 84 USD). Physische Nachfrage bleibt stark: Jan+Feb-Silber-Entnahmen aus SGE auf Rekordniveau. Langfristig bleibt Inflations-These als Treiber plausibel. CME-Margen-Diskussion könnte Unterstützung bringen; chinesische Goldbestände deuten auf weiter steigende Edelmetall-Nachfrage.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|402,25EUR
|-1,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|141,65EUR
|-0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|288,92EUR
|-1,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|435,62EUR
|+0,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|110,53EUR
|-0,99 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|674,90EUR
|-0,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|422,16EUR
|-0,76 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|86,59EUR
|+0,46 %
|Long
|1
|0,00
|142,05EUR
|-0,42 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,703EUR
|+1,63 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.