Silberpreis stürzt ab -1,36 % auf 83,59 USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,52 % 1 Monat +7,92 % 3 Monate +44,91 % 1 Jahr +159,98 %

Silberpreis stürzt ab: Das Edelmetall fälltauf 83,59. Der Markt reagiert mit deutlichen Abgaben.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 15,24524USD. Heute notiert Silber bei 83,59USD. Ihr Einsatz wäre nun 27.414,8USD wert – ein Zuwachs von +448,30 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Silber-Sentiment gemischt bis leicht bullisch: Kurzfristig hat sich der Kurs nach dem Abtauchen erholt (Hinweis auf ca. 84 USD). Physische Nachfrage bleibt stark: Jan+Feb-Silber-Entnahmen aus SGE auf Rekordniveau. Langfristig bleibt Inflations-These als Treiber plausibel. CME-Margen-Diskussion könnte Unterstützung bringen; chinesische Goldbestände deuten auf weiter steigende Edelmetall-Nachfrage.