    Gea macht mehr Gewinn - Dividende soll steigen

    • Konzerngewinn 2025 steigt 7,5% auf 414 Mio. EUR
    • Dividende 2025 auf 1,30 EUR (+0,15) pro Aktie.
    • Ebitda-Marge 16,6-17,2%; organ. Umsatz +5-7% .
    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea Group hat 2025 unter dem Strich mehr verdient. Der Konzerngewinn stieg um 7,5 Prozent auf 414 Millionen Euro, wie das Dax-Unternehmen am Montag bei Vorlage endgültiger Zahlen für das vergangene Jahr mitteilte. An die Aktionäre soll eine um 15 Cent erhöhte Dividende von 1,30 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet werden. Für das laufende Jahr erwartet Gea eine Rendite auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) zwischen 16,6 und 17,2 Prozent, was im Rahmen der Markterwartungen liegt. Zudem wird ein organisches Umsatzplus von 5,0 bis 7,0 angepeilt.

    GEA hatte bereits Ende Januar vorläufige Zahlen für 2025 mitgeteilt, die nun bestätigt wurden. Demnach stieg der Umsatz um 1,4 Prozent auf rund 5,5 Milliarden Euro. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte lag das Wachstum bei 3,7 Prozent. Der um Kosten für den Konzernumbau bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich überproportional um 8,4 Prozent auf 907 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich von 15,4 Prozent im Vorjahr auf 16,5 Prozent. Der Auftragseingang stieg um 6,7 auf 5,92 Milliarden Euro. Organisch lag das Wachstum bei gut neun Prozent./err/stk

    ISIN:DE0006602006WKN:660200

     

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 59,50 auf Tradegate (09. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -9,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,80 Mrd..

    GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -7,51 %/+22,21 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
