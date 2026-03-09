JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Essenslieferdienstes nach dem schwachen Ausblick auf 2026 gekürzt, schrieb Giles Thorne in einer Einschätzung vom Freitag./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 18,00EUR auf Tradegate (09. März 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.
