JPMORGAN stuft BBVA auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 23,50 auf 23,30 Euro moderat gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Marktwert der spanischen Großbank sei seit dem Hoch von Anfang Februar um 21 Milliarden Euro gesunken, schrieb Marta Sanchez Romero ám Sonntag. Das preise für 2026 und 2027 um rund 15 Prozent geringere Ergebnisse ein. Der Krieg im Nahen Osten und konjunkturelle Risiken erschwerten Prognosen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 17:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,05 % und einem Kurs von 17,66EUR auf Tradegate (09. März 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
