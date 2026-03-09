    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsKOSPI 200 Index IndexvorwärtsNachrichten zu KOSPI 200 Index

    Öl-Schock trifft Asiens Börsen

    645 Aufrufe 645 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreis explodiert – Kospi löst erneut Handelsstopp aus, Nikkei stürzt ab

    Kopsi und Nikkei sind am Montag massiv eingebrochen, nachdem der Ölpreis auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren gestiegen ist.

    Für Sie zusammengefasst
    Öl-Schock trifft Asiens Börsen - Ölpreis explodiert – Kospi löst erneut Handelsstopp aus, Nikkei stürzt ab
    Foto: Dall-E

    Brent-Rohöl verteuerte sich kurzzeitig um über 26 Prozent auf 116 US-Dollar je Barrel. Besonders stark trafen das Südkorea und Japan. Der südkoreanische Leitindex Kospi verlor zeitweise mehr als acht Prozent und löste erneut einen automatischen Handelsstopp aus.

    Es ist bereits der zweite Handelsstopp innerhalb von vier Börsensitzungen. Bereits in der Vorwoche hatte ein Kurssturz von über zwölf Prozent den größten Tagesverlust in der Geschichte des Index ausgelöst.

    Vor allem Technologiewerte standen unter massivem Verkaufsdruck. Samsung Electronics brach um mehr als zehn Prozent ein, während Der Chipkonzern SK Hynix zuletzt sogar 12,3 Prozent verlor.

    Auch die südkoreanische Währung geriet stark unter Druck. Der Won notierte erstmals seit Anfang 2009 über die Marke von 1.500 Won je US-Dollar.

    Nikkei stürzt unter wichtige Marke

    Auch in Japan setzte eine massive Verkaufswelle ein. Der Nikkei-225 fiel um 7,05 Prozent und rutschte damit erstmals seit Januar wieder unter die Marke von 52.000 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor 5,36 Prozent.

    Zu den größten Verlierern gehörten Technologie- und Chipwerte. SoftBank Group brach um mehr als elf Prozent ein und der Halbleiterausrüster Advantest verlor über 13 Prozent.

    Parallel dazu schwächte sich der japanische Yen deutlich ab und fiel über 158,5 Yen je Dollar – ein Sechs-Wochen-Tief.

    Japan gilt als besonders anfällig für Ölpreisschocks. Rund 95 Prozent seiner Ölimporte stammen aus dem Nahen Osten, etwa 70 Prozent davon werden über die Straße von Hormus transportiert.

    Nahost-Konflikt treibt Ölpreise

    Die dramatische Preisbewegung bei Rohöl ist eine direkte Folge der Eskalation im Nahen Osten. Der Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran ist inzwischen in seine zweite Woche gegangen, ohne dass eine diplomatische Lösung in Sicht ist.

    Zusätzliche Unsicherheit entstand durch die Entscheidung mehrerer großer Förderländer – darunter Kuwait, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate –, ihre Produktion zu kürzen. Gleichzeitig bleibt der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus stark eingeschränkt.

    Märkte blicken nervös auf nächste Eskalationsstufe

    An den Finanzmärkten wächst nun die Sorge, dass ein länger anhaltender Konflikt im Nahen Osten eine globale Energiekrise auslösen könnte. Ein anhaltender Ausfall von Öllieferungen durch die Straße von Hormus würde nicht nur die Preise weiter in die Höhe treiben, sondern auch die Inflation weltweit erneut anheizen.

    Sollte sich der Konflikt weiter verschärfen, könnten Energiepreise und Finanzmärkte in den kommenden Wochen noch deutlich stärkere Ausschläge erleben.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Öl-Schock trifft Asiens Börsen Ölpreis explodiert – Kospi löst erneut Handelsstopp aus, Nikkei stürzt ab Kopsi und Nikkei sind am Montag massiv eingebrochen, nachdem der Ölpreis auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren gestiegen ist.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     