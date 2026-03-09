ANALYSE-FLASH
JPMorgan dreht ArcelorMittal von 'Overweight' auf 'Underweight'
- JPMorgan senkt Kursziel ArcelorMittal auf 40€.
- Rating von Overweight auf Underweight gedreht.
- Analyst erachtet Negativszenarien neue Basis..
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 53,50 auf 40,00 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und Stahlwerte angesichts der Eskalation im Nahen Osten merklich defensiver. Er erinnerte an die Schwäche des Sektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Noch hätten die Industriemetall-Preise kaum auf den Iran-Krieg reagiert - trotz ihrer engen Korrelation mit dem globalen Wirtschaftswachstum. Seine bisherigen Negativszenarien für Kupfer und Eisenerz sind nun die neue Ausgangslage. Im Stahlsektor erinnerte er an den "Energieschock" aus dem Jahr 2022/23 und stellte eine mögliche Wiederholung in den Raum./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:57 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,54 % und einem Kurs von 44,99 auf Tradegate (09. März 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um -19,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,43 %.
Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 33,87 Mrd..
ArcelorMittal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1262. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -20,76 %/+40,37 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 40,00 Euro