JPMorgan dreht ArcelorMittal von 'Overweight' auf 'Underweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,54 % und einem Kurs von 44,99 auf Tradegate (09. März 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um -19,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,43 %.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 33,87 Mrd..

ArcelorMittal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1262. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -20,76 %/+40,37 % bedeutet.