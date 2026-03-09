    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArcelorMittal AktievorwärtsNachrichten zu ArcelorMittal

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan dreht ArcelorMittal von 'Overweight' auf 'Underweight'

    • JPMorgan senkt Kursziel ArcelorMittal auf 40€.
    • Rating von Overweight auf Underweight gedreht.
    • Analyst erachtet Negativszenarien neue Basis..
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 53,50 auf 40,00 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und Stahlwerte angesichts der Eskalation im Nahen Osten merklich defensiver. Er erinnerte an die Schwäche des Sektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Noch hätten die Industriemetall-Preise kaum auf den Iran-Krieg reagiert - trotz ihrer engen Korrelation mit dem globalen Wirtschaftswachstum. Seine bisherigen Negativszenarien für Kupfer und Eisenerz sind nun die neue Ausgangslage. Im Stahlsektor erinnerte er an den "Energieschock" aus dem Jahr 2022/23 und stellte eine mögliche Wiederholung in den Raum./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:57 / GMT

    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    ArcelorMittal

    ISIN:LU1598757687WKN:A2DRTZ

     

    Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,54 % und einem Kurs von 44,99 auf Tradegate (09. März 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um -19,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 33,87 Mrd..

    ArcelorMittal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1262. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -20,76 %/+40,37 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 40,00 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
