Defence Therapeutics gibt den Abschluss einer Privatplatzierung von Einheiten mit einem Bruttoerlös von 9.595.000 Dollar bekannt

Montreal, QC, Kanada, 9. März 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Unternehmen für Biotechnologie und präzise intrazelluläre Wirkstoffabgabe, freut sich, den Abschluss einer Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) von 17.445.455 Einheiten (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,55 Dollar pro Einheit bekannt zu geben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 9.595.000,25 Dollar entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Aktie“) und einem Aktienkaufwarrant („Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,65 Dollar pro Aktie innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum.

Wie bereits bekannt gegeben, hat das Unternehmen im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ein verbindliches Term Sheet (das „Term Sheet“) mit zwei unabhängigen institutionellen Investoren (zusammen die „Investoren“) abgeschlossen. Die Privatplatzierung sieht Bruttoerlöse in Höhe von insgesamt 6.000.000 Dollar vor und erfolgt gemäß den Bedingungen einer Vereinbarung mit der Bezeichnung „Sharing Agreement“ (die „Sharing-Vereinbarung“), die am 6. März 2026 unterzeichnet und umgesetzt wurde (das „Abschlussdatum“). Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Februar 2026.

Alle 10.909.091 gemäß dem Term Sheet ausgegebenen Warrants können innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zu einem Ausübungspreis von 0,65 Dollar pro Aktie ausgeübt werden. Die Warrants enthalten eine Equity-Blocker-Klausel, die es dem Inhaber untersagt, einen Teil der Warrants auszuüben, wenn dies dazu führen würde, dass der Inhaber mehr als 9,99 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens besitzt. Die Investoren erhielten im Zusammenhang mit der Sharing-Vereinbarung eine Corporate-Finance-Gebühr in Form von 654.546 Einheiten sowie eine nicht erstattungsfähige Vorauszahlung in Form von 118.182 Einheiten zum Preis der Privatplatzierung.

Defence beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung für die Weiterentwicklung seiner Programme im Bereich Antibody Drug Conjugates („ADC“) und Radiopharmazeutika, für den Aufbau von Partnerschaften sowie für Working Capital zu verwenden. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wurden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt.