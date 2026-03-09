JEFFERIES stuft Auto1 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Auto1 von 34 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für 2026 nach den Quartalszahlen des Online-Gebrauchtwagenhändlers aktualisiert, schrieb Giles Thorne in einer Einschätzung vom Freitag. Sie lägen im Rahmen der Unternehmensziele - lediglich beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) sei er optimistischer. Im Jahresverlauf erwartet er eine Anhebung des Ausblicks./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,33 % und einem Kurs von 15,10EUR auf Tradegate (09. März 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



