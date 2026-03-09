ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Rio Tinto auf 'Neutral', Ziel auf 7220 Pence
- JPMorgan senkt Kursziel Rio Tinto: 7220 Pence.
- Analyst O'Kane stuft auf Neutral wegen Nahost.
- Kupfer/Eisenerz-Risiko jetzt Basisannahme nun.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7840 auf 7220 Pence gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und Stahlwerte angesichts der Eskalation im Nahen Osten merklich defensiver. Er erinnerte an die Schwäche des Sektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Noch hätten die Industriemetall-Preise kaum auf den Iran-Krieg reagiert - trotz ihrer engen Korrelation mit dem globalen Wirtschaftswachstum. Seine bisherigen Negativszenarien für Kupfer und Eisenerz sind nun die neue Ausgangslage./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:57 / GMT
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 74,13 auf Tradegate (09. März 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um -10,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 94,23 Mrd..
Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,1206. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6.780,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der Rio Tinto Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 7.400,00Euro was eine Bandbreite von -22,04 %/+9.678,01 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 7220 Euro
---> Das Kasiya-Projekt von Sovereign Metals (SVM) ist in Bezug auf Graphit absolut außergewöhnlich, da es die zweitgrößte Lagerstätte für Flockengraphit weltweit beherbergt
---> Sovereign Metals hat das Kasiya-Projekt im Januar 2026 durch den Nachweis von Schweren Seltenen Erden (HREE) massiv aufgewertet. Damit wird das Projekt zu einem Drei-Rohstoff-Giganten (Rutil, Graphit, Seltene Erden). Der Gehalt an schweren Seltenen Erden in Kasiya ist sowohl für Dysprosium als auch für Yttrium etwa siebenmal höher als in den fünf größten Seltenen-Erden-Minen.
https://www.businesswire.com/news/home/20260120321980/en/Rio-Tinto-releases-fourth-quarter-2025-production-results
Das Simandou-Projekt in Guinea ist der größte Gamechanger im Eisenerzmarkt seit Jahrzehnten, und erstaunlich viele haben das noch gar nicht auf dem Radar. 23 Milliarden, zwei neue Minen, 550-km-Bahnlinie, neuer Tiefseehafen – das ist kein Rohstoffprojekt, das ist ein eigener Industriezweig. Wenn das Ding ab 2030 wirklich 120 Mio. Tonnen pro Jahr liefert, dann rutscht Guinea aus dem Nichts in die Top 3 der Eisenerzproduzenten. Damit verschiebt sich automatisch die globale Machtbalance.
Für China ist es ein strategisches Meisterstück. Bisher hing man viel zu stark an Australien – über 50 % der Exporte kommen von dort, während China selbst drei Viertel des Weltmarkts importiert. Mit Simandou bekommt Peking endlich einen Hebel. Nicht, weil Guinea plötzlich ein „Freund“ wäre, sondern weil ein zusätzlicher Großlieferant die Verhandlungsposition gegenüber Rio Tinto & Co. massiv stärkt. Und genau das wollte man seit Jahren.
Rio Tinto ist dagegen in einer Zwickmühle: Sie machen beim Projekt mit, weil sie sonst Marktanteile verlieren würden – aber gleichzeitig helfen sie dabei, ihr eigenes Oligopol aufzuweichen. Die goldene Ära, in der die Big Three quasi die Preise diktiert haben, endet damit langsam.
Guinea selbst profitiert wirtschaftlich riesig, wird aber gleichzeitig noch stärker in den chinesischen Einflussraum integriert. Bauxit war schon komplett chinesisch dominiert, jetzt folgt Eisenerz. Wachstum ja, aber eben nicht unabhängig.
Preislich wird’s erst ab 2030 spannend. Kurzfristig kaum Effekt, langfristig aber klarer Druck auf die hohen Margen der bisherigen Platzhirsche. Und geopolitisch? China sichert sich hier eine Rohstoffachse in Westafrika, völlig außerhalb des indo-pazifischen Konfliktfelds – das ist der eigentliche Mastermove.
Kurzfassung: Simandou ist kein Projekt, sondern eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse. Gewinner: China. Mitläufer: Guinea. Verlierer: Rio Tinto.