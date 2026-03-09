BARCLAYS stuft UPS auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 80 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Der Ausblick des Logistikanbieters für das erste Quartal sei schwach, schrieb Analyst Brandon Oglenski am Sonntag. Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf zeige sich das Management aber zuversichtlicher./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 21:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 21:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 87,69EUR auf Tradegate (09. März 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Brandon Oglenski

Analysiertes Unternehmen: UPS

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

