BARCLAYS stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen zum dritten Quartal von 310 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Analyst Raimo Lenschow begründete das niedrigere Kursziel am Montag mit einer schlechteren Stimmung in der Branche rund um Künstliche Intelligenz. Fortdauernde Investitionen drückten auf die Profitabilität./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 01:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 131,3EUR auf Tradegate (09. März 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Raimo Lenschow
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 310
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
