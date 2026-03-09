BARCLAYS stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen zum dritten Quartal von 310 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Analyst Raimo Lenschow begründete das niedrigere Kursziel am Montag mit einer schlechteren Stimmung in der Branche rund um Künstliche Intelligenz. Fortdauernde Investitionen drückten auf die Profitabilität./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 01:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 131,3EUR auf Tradegate (09. März 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Raimo Lenschow

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 310

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 230,00 $ , was eine Steigerung von +50,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer