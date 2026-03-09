Auch Bahrains Öl- und Gaskonzern erklärt 'höhere Gewalt'

Diese Erklärung entbindet einen Vertragspartner rechtlich von seinen Lieferpflichten. Als Grund würde der "jüngste Angriff" auf eine Raffinerie im Land genannt. Alle örtlichen Märkte seien aber versorgt und die Nachfrage ohne Beeinträchtigungen gedeckt.

MANAMA (dpa-AFX) - Nach Angriffen auf seine Ölanlagen zieht nach dem Förderland Katar auch Bahrain Konsequenzen aus dem Iran-Krieg. Das staatliche Öl- und Gasunternehmen Bapco Energies rief für seine Lieferungen den Zustand der "höheren Gewalt" (Force Majeure) aus.

Welche Rolle das Land spielt



Bahrain ist unter den Golfstaaten der kleinste Ölproduzent, ist aber Teil des Ölförderverbunds Opec+. Das kleine Königreich bezieht seine Einnahmen aus dem Ölgeschäft von zwei Ölfeldern im Land.

Die Ankündigung folgt auf einen erneuten iranischen Angriff auf die Ölanlage Maameer. Der Iran griff diese nach offiziellen Angaben in Bahrain gezielt an und verursachte dabei einen Brand und Schäden. Opfer habe es nicht gegeben. Ein ähnlicher Angriff mit einem Brand ereignete sich an der Anlange schon vor mehreren Tagen. Videos des jüngsten Angriffs zeigten einen schweren Brand und Rauchwolken.

Auch Katar hat den Zustand der "höheren Gewalt" ausgerufen. Katar ist einer der größten Produzenten von Flüssigerdgas und deckt ungefähr ein Fünftel des weltweiten Bedarfs. Seit etwa einer Woche sind Exporte von LNG-Flüssiggas aus dem arabischen Land infolge des Iran-Kriegs gestoppt./jot/DP/nas



