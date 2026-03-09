BARCLAYS stuft MERCK KGAA auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das laufende Jahr werde das letzte Übergangsjahr für den Chemie- und Pharmakonzern sein, schrieb Charles Pitman-King am Sonntag. Für die Schätzungen gebe es nun nur noch begrenztes Abwärtspotenzial./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 109,4EUR auf Tradegate (09. März 2026, 08:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
