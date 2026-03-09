BARCLAYS stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 12500 Pence auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber und Finanzdienstleister setze unverändert auf ein Abonnement-basiertes Geschäftsmodell, schrieb Michael Sanderson am Sonntag. Umsatzmodelle, die auf dem Umfang von Datennutzung basierten, kämen wohl frühestens 2027 in Betracht./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 18:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 98,50EUR auf Tradegate (09. März 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Michael Sanderson
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
