DFI präsentiert auf der Embedded World 2026 Intel-basierte Edge-KI-Plattformen für robotergestützte Automatisierung und industrielle Anwendungen
TAIPEI, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- DFI, ein weltweiter Anbieter von Industriecomputern, eingebetteten Motherboards sowie Edge-Computing-Plattformen, gab bekannt, dass das Unternehmen auf der Embedded World 2026 anwendungsgetriebene Edge-KI-Plattformen – die in Zusammenarbeit mit Intel entwickelt wurden – präsentieren wird. Damit will DFI aufzeigen, wie sich Edge-KI in industriellen und infrastrukturellen Umgebungen von Pilotdemonstrationen hin zu skalierbaren Einsätzen in der Praxis entwickelt.
Da Edge-KI inzwischen über Proof-of-Concept-Anwendungen hinausgeht, legen Industriekunden zunehmend Wert auf Plattformen, die Leistung, Energieeffizienz und langfristige Betriebsfähigkeit in Einklang bringen. DFI erklärte, dass das Unternehmen diese Anforderungen mit einem mehrstufigen Edge-KI-Produktportfolio erfüllt, dessen Schwerpunkt auf gemeinsam mit Intel entwickelten Anwendungen für Roboterarme liegt und das für den Einsatz unter anspruchsvollen Industriebedingungen konzipiert ist.
Auf der Embedded World 2026 wird DFI eine neue Generation unternehmenskritischer Edge-KI-Plattformen für Verteidigungs- und Medizinanwendungen vorstellen. Für Verteidigungs- und unbemannte Systeme präsentiert DFI das COM-HPC Mini-Modul PTH9HM, eine SWaP-optimierte Recheneinheit im Kreditkartenformat, die 8K-Bildverarbeitung und Edge-KI-Inferenz in Echtzeit für autonome Navigation, Zielerkennung und Bedrohungsverfolgung ermöglicht. Angetrieben von Intel Core Ultra Prozessoren der Serie 3 mit integrierter Arc GPU unterstützt das PTH9HM den Betrieb in einem erweiterten Temperaturbereich von minus 40 bis 85 Grad Celsius, integriert 64 GB LPDDR5x-Onboard-Speicher und verfügt über PCIe Gen 5, zwei 2.5GbE-Anschlüsse sowie TPM 2.0-Sicherheitsfunktionen zum Schutz einsatzkritischer Daten.
Für medizinische Bildgebung und Diagnostik stellt DFI außerdem die Edge-KI-Mini-ITX-Motherboards PTH171/173 vor. Sie sind mit Intel Core Ultra Prozessoren der Serie 3 ausgestattet und liefern mit Intel Arc Grafik, PCIe Gen 5-Erweiterbarkeit, umfangreicher Multi-Display- und E/A-Konnektivität sowie Intel vPro-Verwaltungsfunktionen bis zu 180 TOPS Gesamtleistung.
Das industrielle Hochleistungskompaktsystem SF101-PTH basiert auf Intel Core Ultra Prozessoren der Serie 3. Die heterogene Architektur des Systems integriert Intel CPU, integrierte GPU und NPU, um Echtzeitsteuerung, Bildverarbeitung und KI-Inferenz innerhalb einer einzigen Edge-Plattform zu unterstützen.