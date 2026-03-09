DFI präsentiert auf der Embedded World 2026 Intel-basierte Edge-KI-Plattformen für robotergestützte Automatisierung und industrielle Anwendungen

TAIPEI, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- DFI, ein weltweiter Anbieter von Industriecomputern, eingebetteten Motherboards sowie Edge-Computing-Plattformen, gab bekannt, dass das Unternehmen auf der Embedded World 2026 anwendungsgetriebene Edge-KI-Plattformen – die in Zusammenarbeit mit Intel entwickelt wurden – präsentieren wird. Damit will DFI aufzeigen, wie sich Edge-KI in industriellen und infrastrukturellen Umgebungen von Pilotdemonstrationen hin zu skalierbaren Einsätzen in der Praxis entwickelt.

Da Edge-KI inzwischen über Proof-of-Concept-Anwendungen hinausgeht, legen Industriekunden zunehmend Wert auf Plattformen, die Leistung, Energieeffizienz und langfristige Betriebsfähigkeit in Einklang bringen. DFI erklärte, dass das Unternehmen diese Anforderungen mit einem mehrstufigen Edge-KI-Produktportfolio erfüllt, dessen Schwerpunkt auf gemeinsam mit Intel entwickelten Anwendungen für Roboterarme liegt und das für den Einsatz unter anspruchsvollen Industriebedingungen konzipiert ist.