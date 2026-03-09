BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 50 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Ein Ausblick unterhalb der Erwartungen und Bedenken hinsichtlich Rechtsstreitigkeiten böten beim Aktienkurs des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Einstiegsmöglichkeiten, schrieb Charles Pitman-King am Freitag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 20:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 21:00 / GMT
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,92 % und einem Kurs von 35,36EUR auf Tradegate (09. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
