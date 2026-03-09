BARCLAYS stuft HOCHTIEF AG auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 280 auf 419 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die spanische ACS und Hochtief dürften besonders vom Bau von Datenzentren profitieren, schrieb Tom Zhang am Freitagabend. Die Unternehmen seien stark auf Bauinfrastruktur im Zusammenhang mit Energieversorgung spezialisiert./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 18:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,69 % und einem Kurs von 354,4EUR auf Tradegate (09. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Tom Zhang
Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 419
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
