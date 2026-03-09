    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Jackery launcht Stromspeicher SolarVault 3 Serie

    Neue Systemgeneration kombiniert hohe PV-Performance, modulare Architektur und AC-Kopplung für flexible Heimenergieszenarien

    Leistungsstarke Solarenergielösungen mit bis zu 4.000 W PV-Eingang, 2,52 bis 15,12 kWh Kapazität, regulierbare Netzeinspeisung und KI-gestütztes Energiemanagement

    DÜSSELDORF, Deutschland, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Jackery erweitert sein Portfolio um die SolarVault 3 Serie – eine neue Generation modularer All-in-One-Heimspeichersysteme. Die Produktfamilie umfasst die Modelle SolarVault 3 Pro, SolarVault 3 Pro Max sowie SolarVault 3 Pro Max AC und deckt unterschiedlichste Anwendungsszenarien ab: vom 800-W-Steckersolarbetrieb bis hin zum intelligenten Heimspeichersystem in Kombination mit größeren PV-Anlagen.

    Gepaart mit einem KI-gestützten Energiemanagement, das Solarertrag, Verbrauch und dynamische Strompreise in Echtzeit analysiert, agieren die All-in-One-Heimspeicherlösungen als aktive Energiemanager im Haushalt. Sie laden bei günstigen Tarifen, entladen in Hochpreisphasen und maximieren so automatisch Eigenverbrauch und Wirtschaftlichkeit. In Verbindung mit der variablen Speichererweiterung, AC-Kopplung und schneller Backup-Umschaltung entsteht ein skalierbares Gesamtsystem für vielfältige Installations- und Betriebsformen.

     

    SolarVault 3 Pro & Pro Max: Hohe Leistung, modulare Architektur und flexible Integration

    Mit bis zu 4.000 Watt PV-Eingangsleistung und vier unabhängigen MPPT-Trackern maximiert SolarVault 3 Pro die Solarerträge über den gesamten Tagesverlauf. Modulgruppen lassen sich bei unterschiedlicher Ausrichtung (beispielsweise Ost-Süd-West) oder Teilverschattung separat optimieren. Dabei ist die Architektur konsequent skalierbar: Die Basiseinheit verfügt über 2,52 kWh Speicherkapazität, die sich mit Batterypacks auf bis zu 15,12 kWh erweitern lässt.

    Als All-in-One-System mit integriertem Wechselrichter und LiFePO₄-Speicher liefert SolarVault 3 Pro eine Netzausgangsleistung von 1.200 Watt, die in Deutschland auf 800 Watt begrenzt werden kann, um beispielsweise die Vorgaben für Balkonkraftwerke in Deutschland einzuhalten. SolarVault 3 Pro Max steigert die Leistung auf bis zu 2.500 Watt für Haushalte mit höherem Energiebedarf. Der integrierte Bypass-Betrieb erlaubt die direkte Durchleitung von Netzstrom an angeschlossene Geräte – bis zu 2.300 Watt beim Pro und 3.680 Watt beim Pro Max – sodass auch leistungsintensive Verbraucher ohne Speicherüberlastung betrieben werden können. Bei Stromausfall erfolgt die Umschaltung in weniger als 20 Millisekunden in den Backup-Modus.

