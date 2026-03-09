BARCLAYS stuft DHL Group auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Geringere Luftfrachtkapazitäten infolge des Kriegs im Nahen Osten könnten dem Expressgeschäft des Logistikanbieters zugutekommen, schrieb Marco Limite am Freitagabend. Sowohl die Preise als auch die Volumina dürften im Expressgeschäft steigen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 45,30EUR auf Tradegate (09. März 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
