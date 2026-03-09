    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Siemens Energy Aktie weiter auf Talfahrt - 09.03.2026

    Am 09.03.2026 ist die Siemens Energy Aktie, bisher, um -4,80 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 09.03.2026

    Mit einer Performance von -4,80 % musste die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,18 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 141,85, mit einem Minus von -4,80 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Siemens Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +19,34 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,21 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Siemens Energy einen Anstieg von +17,75 %.

    Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,38 %
    1 Monat -10,21 %
    3 Monate +19,34 %
    1 Jahr +150,00 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Siemens Energy-Aktie. Die Debatte fokussiert sich auf Kursentwicklung und Bewertung: Nach Käufen um 139–140 € wird eine Aufwärtsentwicklung erwartet, Widerstände um 150–160 € werden diskutiert, und BOFA nennt ein Ziel von 220 €. Zudem plant der Konzern einen Aktienrückkauf bis zum 30. September 2026 und die Aufnahme ins Stoxx Europe 50 könnte Kursimpulse liefern. Ölpreis-/Geopolitik-Dynamiken werden als wesentliche Treiber gesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,10 Mrd. € wert.

    Borussia Dortmund, uniQure & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Siemens Energy, Standard Uranium, Nordex – Eskalation als Chance


    Die Eskalation im Nahen Osten rückt mit der Energiesicherheit ein lange unterschätztes Thema schlagartig in den Fokus der Märkte. Mit der Blockade der Straße von Hormus steht eine der wichtigsten Schlagadern des globalen Ölhandels unter Druck. Für …

    Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Energy

    -4,87 %
    -13,38 %
    -10,21 %
    +19,34 %
    +150,00 %
    +604,65 %
    +372,05 %
    +560,22 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y



