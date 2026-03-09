MTU Aero Engines Aktie deutlicher Kursrutsch - 09.03.2026

Die MTU Aero Engines Aktie ist bisher um -4,75 % auf 335,00€ gefallen. Das sind -16,70 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,50 %, geht es heute bei der MTU Aero Engines Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

MTU Aero Engines ist ein führender Anbieter von Triebwerkslösungen, spezialisiert auf Entwicklung, Fertigung und Wartung von Flugzeugtriebwerken. Als einer der größten Triebwerkshersteller weltweit, konkurriert MTU mit Rolls-Royce, GE und Pratt & Whitney. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind innovative Technologien und starke Partnerschaften.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei MTU Aero Engines, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -3,95 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die MTU Aero Engines Aktie damit um -5,26 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von MTU Aero Engines -4,01 % verloren.

MTU Aero Engines Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,26 % 1 Monat -10,76 % 3 Monate -3,95 % 1 Jahr +3,30 %

Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,02 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Rolls-Royce Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,44 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +1,96 %.

MTU Aero Engines Aktie jetzt kaufen?

Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.