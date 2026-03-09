DroneShield Aktie mit kräftigem Kurssturz -6,30 % - 09.03.2026

Die DroneShield Aktie ist bisher um -6,30 % auf 2,1550€ gefallen. Das sind -0,1450 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,26 %, geht es heute bei der DroneShield Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die DroneShield-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +98,56 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,93 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,65 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine positive Entwicklung von +16,40 % erlebt.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,93 % 1 Monat +16,65 % 3 Monate +98,56 % 1 Jahr +285,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte der DroneShield-Aktie. Aktuell wird ein Kursrückgang von ca. 8% auf rund €2,25 diskutiert (Australien-Notierung AUD 3,71). Einige sehen steigende Nachfrage nach Drohnenschutzsystemen als Treiber, besonders bei vermeintlicher Knappheit an Flugabwehrraketen; andere warnen vor Unsicherheit und technischen Limitationen gegen bestimmte Drohnentypen. Es wird auch über die Möglichkeit einer erneuten Kursverdopplung spekuliert.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 919 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,00 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von DroneShield

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,08 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +1,95 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +2,85 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +1,96 % zu

