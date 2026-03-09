    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Deutsche Lufthansa - Aktie gerät unter Druck -5,43 % - 09.03.2026

    Am 09.03.2026 ist die Deutsche Lufthansa Aktie, bisher, um -5,43 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Lufthansa Aktie.

    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Lufthansa ist eine führende europäische Fluggesellschaft mit umfassendem Serviceangebot und starkem internationalen Netzwerk. Hauptkonkurrenten sind Air France-KLM und British Airways. Alleinstellungsmerkmale sind hohe Sicherheitsstandards und das Vielfliegerprogramm Miles & More.

    Deutsche Lufthansa Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.03.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Deutsche Lufthansa Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,43 % im Minus. Der Kursrückgang der Deutsche Lufthansa Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,19 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,43 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Deutsche Lufthansa Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -5,08 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um -2,98 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,83 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutsche Lufthansa einen Rückgang von -6,80 %.

    Deutsche Lufthansa Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,98 %
    1 Monat -14,83 %
    3 Monate -5,08 %
    1 Jahr -0,45 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und fundamentale Aspekte zur Lufthansa-Aktie. Zentrale Themen: Hedging-Vorteile bei steigenden Kerosinpreisen, Nachfrageschub nach Asien/Afrika durch Luftraumsperrungen, aktueller Kurs um ca. 7,8–8,0 € mit Potenzial über 10,50 € und langfristig 19–21 €. Zudem wird die Cargo-Strategie als Umsatztreiber diskutiert; Margenrisiken und Kosten bleiben relevant. Geopolitische Einflüsse (Iran/Nahost, Venezuela) prägen die Sicht.

    Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,29 Mrd. € wert.

    Ölpreisrally belastet Dax wieder schwer


    Für die europäischen Anleger wird die Rückkehr aus dem Wochenende wegen des weiter zugespitzten Iran-Kriegs zum bösen Erwachen. Ein rasender Anstieg der Ölpreise macht ihnen zunehmend Inflations- und Wachstumssorgen. Im Fokus steht, dass der Iran …

    BARCLAYS stuft LUFTHANSA AG auf 'Equal Weight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,60 auf 8 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Es herrsche große Unsicherheit hinsichtlich der Treibstoffpreise und der Nachfrage, …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Lufthansa

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,87 %. easyJet notiert im Minus, mit -3,18 %. Flutter Entertainment notiert im Minus, mit -0,10 %.

    Deutsche Lufthansa Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Lufthansa

    -5,92 %
    -2,98 %
    -14,83 %
    -5,08 %
    -0,45 %
    -28,16 %
    -11,48 %
    -21,11 %
    +69,51 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212



