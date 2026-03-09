Deutsche Lufthansa - Aktie gerät unter Druck -5,43 % - 09.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Deutsche Lufthansa Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,43 % im Minus. Der Kursrückgang der Deutsche Lufthansa Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,19 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,43 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Lufthansa ist eine führende europäische Fluggesellschaft mit umfassendem Serviceangebot und starkem internationalen Netzwerk. Hauptkonkurrenten sind Air France-KLM und British Airways. Alleinstellungsmerkmale sind hohe Sicherheitsstandards und das Vielfliegerprogramm Miles & More.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Deutsche Lufthansa Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -5,08 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um -2,98 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,83 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutsche Lufthansa einen Rückgang von -6,80 %.

Deutsche Lufthansa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,98 % 1 Monat -14,83 % 3 Monate -5,08 % 1 Jahr -0,45 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und fundamentale Aspekte zur Lufthansa-Aktie. Zentrale Themen: Hedging-Vorteile bei steigenden Kerosinpreisen, Nachfrageschub nach Asien/Afrika durch Luftraumsperrungen, aktueller Kurs um ca. 7,8–8,0 € mit Potenzial über 10,50 € und langfristig 19–21 €. Zudem wird die Cargo-Strategie als Umsatztreiber diskutiert; Margenrisiken und Kosten bleiben relevant. Geopolitische Einflüsse (Iran/Nahost, Venezuela) prägen die Sicht.

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,29 Mrd. € wert.

Für die europäischen Anleger wird die Rückkehr aus dem Wochenende wegen des weiter zugespitzten Iran-Kriegs zum bösen Erwachen. Ein rasender Anstieg der Ölpreise macht ihnen zunehmend Inflations- und Wachstumssorgen. Im Fokus steht, dass der Iran …

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,60 auf 8 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Es herrsche große Unsicherheit hinsichtlich der Treibstoffpreise und der Nachfrage, …

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Lufthansa

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,87 %. easyJet notiert im Minus, mit -3,18 %. Flutter Entertainment notiert im Minus, mit -0,10 %.

