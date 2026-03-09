    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ
    Henkel übernimmt Haarpflege- und Stylingmarke in den USA

    • Henkel übernimmt US-Haarmarke Not Your Mothers
    • Marke: ~190 Mio. Euro Umsatz 2025, zweistellig
    • Deal bei Prüfungen; Besitz: Main Post Partners
    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel übernimmt die Haarpflege- und Styling-Marke "Not Your Mother’s" in den USA. Die Transaktion verstärke die Position von Henkel im Haarpflegegeschäft, teilte das Dax -Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Das US-Unternehmen befinde sich im Besitz des Private-Equity-Investors Main Post Partners.

    Finanzielle Details nannte der Konzern nicht. Die Transaktion stehe unter den üblichen Vollzugsbedingungen und kartellrechtlichen Genehmigungen, so Henkel.

    "Die geplante Übernahme von 'Not Your Mother’s' untermauert unserer Strategie, das Portfolio durch attraktive und wertsteigernde Akquisitionen auszubauen", sagte Konzernchef Carsten Knobel laut Mitteilung.

    Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Marke "Not Your Mother’s" mit Shampoos, Conditionern, Treatments und Styling-Produkten laut Mitteilung einen Umsatz von rund 190 Millionen Euro und ein zweistelliges Wachstum. Das Portfolio umfasse in den USA bekannte Produktlinien wie Curl Talk, Clean Freak, Beach Babe, Plump for Joy und All Eyes On Me./err/mne/nas

    ISIN:DE0006048432WKN:604843

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 73,22 auf Tradegate (09. März 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -10,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 13,06 Mrd..

    Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -11,59 %/+8,81 % bedeutet.




