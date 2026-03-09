Infineon Technologies - Aktie rauscht in die Tiefe - 09.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Sie fällt um -3,87 % auf 37,66€. Der Kursrückgang der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,40 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,87 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Infineon Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,79 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -16,17 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,81 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Infineon Technologies eine positive Entwicklung von +3,31 % erlebt.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,17 % 1 Monat -11,81 % 3 Monate +3,79 % 1 Jahr +6,47 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,35 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,77 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,30 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -1,18 %. ON Semiconductor verliert -4,00 % NIO notiert im Plus, mit +0,97 %.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.