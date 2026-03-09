Deutsche Rohstoff Aktie weiter im Aufwärtstrend - 09.03.2026

Mit einer Performance von +8,85 % konnte die Deutsche Rohstoff Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Rohstoff Aktie. Nach einem Plus von +3,13 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 89,80€, mit einem Plus von +8,85 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Deutsche Rohstoff AG ist ein mittelständisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Förderung von Öl und Gas spezialisiert hat, mit einer starken Präsenz in den USA. Es konkurriert mit Unternehmen wie Wintershall Dea und OMV. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Diversifikation in verschiedene Rohstoffe und die strategische Fokussierung auf rentable Projekte.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Deutsche Rohstoff investiert war, konnte einen Gewinn von +95,91 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um +23,14 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +56,09 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Rohstoff +86,28 % gewonnen.

Deutsche Rohstoff Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +23,14 % 1 Monat +56,09 % 3 Monate +95,91 % 1 Jahr +149,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Auswirkungen steigender Ölpreise auf Deutsche Rohstoff (DRAG). Kernpunkte: Kursreaktionen und Bewertung bei WTI-Notierungen zwischen ca. 100 und 116 USD, Reservenwerte steigen mit den Preisen, und ob das Ölgeschäft allein den Wert treibt. Zudem werden Hedging-Potenzial sowie eine künftige Index-Aufnahme als Potenziale für den Kurs diskutiert.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 449,49 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Equinor notiert im Plus, mit +2,01 %. ENI notiert im Minus, mit -0,36 %. Shell legt um +0,86 % zu TotalEnergies notiert im Plus, mit +0,43 %.

Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.