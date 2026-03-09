    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Airbus Aktie unter starkem Abgabedruck - 09.03.2026

    Am 09.03.2026 ist die Airbus Aktie, bisher, um -3,88 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Airbus Aktie.

    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

    Airbus Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.03.2026

    Mit einer Performance von -3,88 % musste die Airbus Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Airbus Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,88 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 167,98, mit einem Minus von -3,88 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Airbus abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -14,14 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Airbus Aktie damit um -4,99 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,92 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Airbus eine negative Entwicklung von -13,63 % erlebt.

    Airbus Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,99 %
    1 Monat -10,92 %
    3 Monate -14,14 %
    1 Jahr -0,29 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Airbus Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Airbus-Aktie vor dem Hintergrund eines schwankenden Gesamtmarkts. Es dreht sich um Kursentwicklung, Timing von Käufen/Verkäufen, Reboundpotenzial, relative Stärke und Zielniveaus um 160–170 Euro. Technische Signale und eine Bernstein-Bewertung werden diskutiert; zugleich warnen Nutzer vor Traumbildern und überoptimistischen Prognosen.

    Informationen zur Airbus Aktie

    Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 133,39 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, Leonardo und Co.

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,04 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,08 %. Mitsui Bussan notiert im Minus, mit -3,22 %. Rolls-Royce Holdings verliert -5,44 %

    Airbus Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen.


    Airbus

    -3,36 %
    -7,43 %
    -13,21 %
    -16,35 %
    -0,29 %
    +39,20 %
    +70,33 %
    +183,44 %
    +828,93 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914



