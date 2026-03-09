Airbus Aktie unter starkem Abgabedruck - 09.03.2026

Mit einer Performance von -3,88 % musste die Airbus Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Airbus Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,88 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 167,98€, mit einem Minus von -3,88 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Airbus abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -14,14 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Airbus Aktie damit um -4,99 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,92 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Airbus eine negative Entwicklung von -13,63 % erlebt.

Airbus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,99 % 1 Monat -10,92 % 3 Monate -14,14 % 1 Jahr -0,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Airbus Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Airbus-Aktie vor dem Hintergrund eines schwankenden Gesamtmarkts. Es dreht sich um Kursentwicklung, Timing von Käufen/Verkäufen, Reboundpotenzial, relative Stärke und Zielniveaus um 160–170 Euro. Technische Signale und eine Bernstein-Bewertung werden diskutiert; zugleich warnen Nutzer vor Traumbildern und überoptimistischen Prognosen.

Informationen zur Airbus Aktie

Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 133,39 Mrd. € wert.

Europa rüstet auf wie lange nicht. Davon profitiert die deutsche Rüstungsindustrie: Laut einem neuen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri ist Deutschland inzwischen viertgrößter Waffenexporteur der Welt - und hat China überholt. …

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine ist Deutschland zum viertgrößten Rüstungsexporteur aufgestiegen. Damit überholte die Bundesrepublik China, wie aus einem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervorgeht. Fast ein …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, Leonardo und Co.

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,04 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,08 %. Mitsui Bussan notiert im Minus, mit -3,22 %. Rolls-Royce Holdings verliert -5,44 %

Airbus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.