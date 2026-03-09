ThyssenKrupp Aktie leidet unter Verkäufen - 09.03.2026

Die ThyssenKrupp Aktie notiert aktuell bei 8,7020€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,74 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,5300 € entspricht. Die Talfahrt der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,23 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 8,7020€, mit einem Minus von -5,74 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die ThyssenKrupp Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,66 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,38 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um -4,55 % verloren.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,17 % 1 Monat -25,38 % 3 Monate -0,66 % 1 Jahr +29,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell primär um Thyssenkrupp: Diskussionen zur weiteren Kursentwicklung, charttechnische Marken (Unterstützung um 8 €, mögliche Bodenbildung bei 9–10 €, Ziel 18 €) sowie fundamentale Impulse durch Umbau, steigende Restrukturierungskosten und TKSE-Verkauf. US-Investoren interessieren sich für die Stahlsparte. Put-Positionen mit signifikantem Exposure dominieren die Debatte.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,45 Mrd. € wert.

EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG: Correction of a release from 04/03/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 09.03.2026 / …

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,10 Euro belassen. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und Stahlwerte angesichts der Eskalation im Nahen Osten merklich defensiver. Er …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,15 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -6,18 %. voestalpine notiert im Minus, mit -7,62 %. ArcelorMittal verliert -6,34 %

