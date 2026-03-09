    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    ThyssenKrupp Aktie leidet unter Verkäufen - 09.03.2026

    Am 09.03.2026 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um -5,74 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 09.03.2026

    Die ThyssenKrupp Aktie notiert aktuell bei 8,7020 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,74 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,5300  entspricht. Die Talfahrt der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,23 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 8,7020, mit einem Minus von -5,74 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die ThyssenKrupp Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,66 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,38 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um -4,55 % verloren.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,17 %
    1 Monat -25,38 %
    3 Monate -0,66 %
    1 Jahr +29,56 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell primär um Thyssenkrupp: Diskussionen zur weiteren Kursentwicklung, charttechnische Marken (Unterstützung um 8 €, mögliche Bodenbildung bei 9–10 €, Ziel 18 €) sowie fundamentale Impulse durch Umbau, steigende Restrukturierungskosten und TKSE-Verkauf. US-Investoren interessieren sich für die Stahlsparte. Put-Positionen mit signifikantem Exposure dominieren die Debatte.

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,45 Mrd. € wert.

    thyssenkrupp AG: Correction of a release from 04/03/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG: Correction of a release from 04/03/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 09.03.2026 / …

    JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,10 Euro belassen. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und Stahlwerte angesichts der Eskalation im Nahen Osten merklich defensiver. Er …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,15 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -6,18 %. voestalpine notiert im Minus, mit -7,62 %. ArcelorMittal verliert -6,34 %

    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    -6,26 %
    -17,31 %
    -28,11 %
    -0,66 %
    +29,56 %
    +64,18 %
    -0,52 %
    -26,72 %
    +11,28 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
