TUI - Aktie verliert deutlich -4,71 % - 09.03.2026

Mit einer Performance von -4,71 % musste die TUI Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der TUI Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,95 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,71 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die TUI Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -15,81 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um +0,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,80 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TUI einen Rückgang von -21,89 %.

TUI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,57 % 1 Monat -24,80 % 3 Monate -15,81 % 1 Jahr -2,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung sowie fundamentale und technische Aspekte der TUI-Aktie. Der Kurs wird um 6,5 EUR gesehen, mit Hinweisen auf einen Wiedereinstieg. Insiderkäufe von Vorständen um ca. 7 EUR. Short-Interesse ca. 4–5% (mehrere 10 Mio Aktien). Ölpreis/Hedging beeinflusst Kerosinpreis und Kosten; geopolitische Risiken belasten das Chart, Erholungspotenzial wird unterschiedlich bewertet.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,52 Mrd. € wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui am Freitagabend von 12 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es herrsche große Unsicherheit hinsichtlich der Treibstoffpreise und der Nachfrage, schrieb …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von easyJet, Booking Holdings und Co.

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,18 %. Booking Holdings notiert im Minus, mit -1,84 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -2,46 %.

TUI Aktie jetzt kaufen?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.