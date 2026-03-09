Chevron Corporation Aktie überzeugt mit Kursplus - 09.03.2026

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Chevron Corporation einen Gewinn von +31,66 % verbuchen.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Chevron Corporation Aktie. Mit einer Performance von +2,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Chevron ist ein globaler Energieplayer mit einem diversifizierten Portfolio und Fokus auf nachhaltige Energieinitiativen.

Allein seit letzter Woche ist die Chevron Corporation Aktie damit um +1,04 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,50 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Chevron Corporation um +28,84 % gewonnen.

Chevron Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,04 % 1 Monat +9,50 % 3 Monate +31,66 % 1 Jahr +16,41 %

Informationen zur Chevron Corporation Aktie

Es gibt 2 Mrd. Chevron Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 332,01 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Shell notiert im Plus, mit +0,75 %. TotalEnergies notiert im Plus, mit +0,27 %. Exxon Mobil legt um +2,03 % zu ConocoPhillips notiert im Plus, mit +3,67 %.

Chevron Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Chevron Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Chevron Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.