    SAFRAN - Aktie rauscht in die Tiefe - 09.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SAFRAN Aktie bisher Verluste von -5,50 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAFRAN Aktie.

    Foto: Alex Marc - Safran

    SAFRAN ist ein führendes Unternehmen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, spezialisiert auf Triebwerke und Systeme für Flugzeuge. Es konkurriert mit General Electric und Rolls-Royce und hebt sich durch innovative und nachhaltige Technologien ab.

    SAFRAN Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.03.2026

    Die SAFRAN Aktie ist bisher um -5,50 % auf 304,30 gefallen. Das sind -17,70  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,81 %, geht es heute bei der SAFRAN Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl die SAFRAN Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,04 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAFRAN Aktie damit um -9,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SAFRAN +6,29 % gewonnen.

    SAFRAN Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,25 %
    1 Monat +2,07 %
    3 Monate +6,04 %
    1 Jahr +24,43 %

    Informationen zur SAFRAN Aktie

    Es gibt 418 Mio. SAFRAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,72 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, MTU Aero Engines und Co.

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,08 %. MTU Aero Engines notiert im Minus, mit -4,98 %.

    SAFRAN Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SAFRAN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAFRAN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAFRAN

    -4,22 %
    -13,10 %
    -2,26 %
    +6,04 %
    +24,43 %
    +135,50 %
    +153,25 %
    +431,42 %
    -12,14 %
    ISIN:FR0000073272WKN:924781





    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
