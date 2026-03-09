Draegerwerk - Aktie erlebt Kurseinbruch -5,01 % - 09.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Draegerwerk Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,01 % im Minus. Die Talfahrt der Draegerwerk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,23 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 83,50€, mit einem Minus von -5,01 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Draegerwerk ist ein führendes Unternehmen in der Medizin- und Sicherheitstechnik, bekannt für seine innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte. Hauptkonkurrenten sind Siemens Healthineers und GE Healthcare. Das Unternehmen punktet mit starker F&E und einer soliden Marktstellung in Europa.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Draegerwerk-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,04 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Draegerwerk Aktie damit um -9,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,40 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Draegerwerk eine positive Entwicklung von +22,51 % erlebt.

Draegerwerk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,35 % 1 Monat -6,40 % 3 Monate +25,04 % 1 Jahr +45,38 %

Informationen zur Draegerwerk Aktie

Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 714,66 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,26 %. Koninklijke Philips notiert im Minus, mit -2,13 %. Medtronic notiert im Plus, mit +0,34 %.

Draegerwerk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.