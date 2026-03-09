Evotec - Aktie gerät unter Druck -5,09 % - 09.03.2026

Die Evotec Aktie ist bisher um -5,09 % auf 5,1800€ gefallen. Das sind -0,2780 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,29 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,09 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Evotec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -0,23 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um -6,27 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,52 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Evotec einen Rückgang von -5,38 %.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,27 % 1 Monat -15,52 % 3 Monate -0,23 % 1 Jahr -21,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotec-Aktie, vor allem um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Signale. Die Debatte dreht sich um Kosten-/Stellenstreichungen mit möglicher Wirkung, Turnaround-Spekulationen und die Frage, ob der Kurs in den nächsten Wochen in etwa 5–7 Euro pendeln wird. Leerverkäufer- und Short-Interest-Diskussionen kommen auf; positive News (z. B. HALO-Sparte, Sandoz-Deal, Führungswechsel) könnten aber Kursimpulse liefern.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 920,46 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,30 %.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.