    Öl-Schock und Inflation

    16189 Aufrufe 16189 4 Kommentare 4 Kommentare

    Hedgefonds wetten auf Börsen-Crash

    Explosive Ölpreise und Nahost-Spannungen versetzen die Börsen in Panik. Während Experten die Crash-Gefahr hochstufen, stellt sich die Frage: Was widersteht dem Abwärtssog?

    Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

    Die Dynamik an den Energiemärkten hat in den vergangenen Tagen historische Ausmaße angenommen. Innerhalb von nur acht Tagen schoss der Preis für die US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) um 66 Prozent nach oben – der schnellste Anstieg seit über 40 Jahren. Mit einem Spitzenwert von über 111 US-Dollar pro Barrel am 8. März ist das Szenario eines dauerhaften Ölschocks in greifbare Nähe gerückt.

    Historische Daten zeigen, dass extreme Kursanstiege beim Öl oft Vorboten für wirtschaftliche Verwerfungen sind: schwächelnde Konsumausgaben, steigende Arbeitslosigkeit und vor allem eine galoppierende Inflation. Eine Analyse von Ryan Detrick (Carson Group) verdeutlicht, dass der S&P 500 zwar 65 Prozent aller geopolitischen Krisen seit 1940 langfristig weggesteckt hat, die Ausnahmen jedoch schwerwiegend waren. Die markantesten Einbrüche und Crashs – wie 1973 (Ölembargo) oder 1990 (Invasion Kuwaits) – hatten stets eine Gemeinsamkeit: eine massive Störung des Energieangebots, schrieb Detrick auf X.

    Angesichts der Eskalation im Iran hat der renommierte Stratege Ed Yardeni die Wahrscheinlichkeit für einen Marktzusammenbruch für den Rest des Jahres von 20 auf 35 Prozent angehoben. Das Risiko einer "Stagflation" – ein Mix aus stagnierendem Wachstum und hoher Inflation – rückt wieder in den Fokus. "Die US-Wirtschaft und der Aktienmarkt stecken zwischen dem Iran und einer harten Realität fest", so Yardeni.

    Besonders kritisch: Die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed im Jahr 2026 schwindet. Während Händler vor dem Kriegsausbruch noch mit einer Senkung im Juli rechneten, wird diese nun frühestens im September erwartet – manche Marktteilnehmer wetten sogar darauf, dass die Zinsen dieses Jahr überhaupt nicht mehr fallen.

    Wetten gegen den Markt, aber nicht den ganzen

    Die Nervosität der Anleger spiegelt sich in den Kapitalflüssen wider:

    - Hedgefonds: Diese haben ihre Short-Positionen (Wetten auf fallende Kurse) bei Aktien-ETFs so aggressiv ausgebaut wie fast nie zuvor in den letzten fünf Jahren.

    - Panik-Indikatoren: Der "US Vol Panic Index" von Goldman Sachs sprang auf einen Wert von 9,72 von 10, was auf extremen internen Stress im Markt hindeutet.

    Weltweit sind aber nicht alle Länder gleichermaßen von den Verwerfungen betroffen. Die USA verfügen über eine höhere Energieunabhängigkeit als beispielsweise europäische oder asiatische Märkte, was den S&P 500 bislang robuster gegenüber globalen Kursverlusten machte.

    Es ist auch zu beobachten, dass Hedgefonds trotz ihrer Wetten gegen den Gesamtmarkt an Einzelaktien festhalten, um bei Schnäppchen zuzugreifen. Für Anleger bedeutet dies, die wenigen – aber immer noch vorhandenen – Trüffel zu finden, die trotz negativem Umfeld steigen.

    Ed Yardeni hält trotz der aktuellen Krise an seinem Basisszenario der "Roaring 2020s" fest – einer Dekade des Wachstums durch Produktivitätsgewinne. Doch kurzfristig bleibt die Lage prekär: Sollte der Ölpreis dauerhaft über 100 US-Dollar bleiben, droht den Aktienmärkten ein "Lawinen"-Moment – eine schnelle Fahrt in die Talsohle (wo immer die auch ist).

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
