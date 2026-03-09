    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    Salzgitter Aktie weiter auf Talfahrt - -5,95 % - 09.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Salzgitter Aktie bisher Verluste von -5,95 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    Salzgitter Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.03.2026

    Mit einer Performance von -5,95 % musste die Salzgitter Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Salzgitter Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,62 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,95 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl die Salzgitter Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,85 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um -16,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,17 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +14,54 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -3,15 % geändert.

    Salzgitter Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,38 %
    1 Monat -12,17 %
    3 Monate +16,85 %
    1 Jahr +93,90 %

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,72 Mrd.EUR € wert.

    JPMORGAN stuft SALZGITTER AG auf 'Underweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 31,40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und Stahlwerte angesichts der Eskalation im Nahen Osten merklich defensiver. …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.

    Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,98 %. ThyssenKrupp notiert im Minus, mit -5,76 %. voestalpine notiert im Minus, mit -7,20 %. ArcelorMittal verliert -6,34 %

    Salzgitter Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    -7,75 %
    -16,48 %
    -12,72 %
    +14,31 %
    +89,82 %
    +12,45 %
    +77,60 %
    +105,97 %
    +7.316,67 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200



