JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 57,60 Euro auf "Underweight" belassen. Der Aublick des Anlagenbauers impliziere etwa ein Prozent Aufwärtspotenzial für die Schätzungen, schrieb Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung am Montag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe seine Schätzung um zwei Prozent übertroffen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 60,40EUR auf Tradegate (09. März 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 57,60

Kursziel alt: 57,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



