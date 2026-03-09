JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 57,60 Euro auf "Underweight" belassen. Der Aublick des Anlagenbauers impliziere etwa ein Prozent Aufwärtspotenzial für die Schätzungen, schrieb Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung am Montag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe seine Schätzung um zwei Prozent übertroffen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 60,40EUR auf Tradegate (09. März 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 57,60
Kursziel alt: 57,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 57,60
Kursziel alt: 57,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte