    Unionsfraktionsvize pocht auf Reformen statt Parteipolitik

    Für Sie zusammengefasst
    • Union/SPD sollen jetzt zügig Reformen umsetzen
    • Koalitionsgeist statt Parteigeplänkel für Land
    • SPD schwach, dennoch gemeinsame Verantwortung.
    BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionsvize Andreas Jung (CDU) pocht nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg auf zügige Reformen durch Union und SPD im Bund. "Ich zähle darauf, dass wir in der Koalition den Geist haben, dass es jetzt nicht um Parteipolitik geht, sondern dass es jetzt darum geht, dass man das Beste für das Land erreicht und das müssen wir in der Koalition hinbekommen", sagte Jung im ARD-"Morgenmagazin".

    Beide Koalitionspartner können mit ihren Ergebnissen in Baden-Württemberg nicht zufrieden sein, vor allem die SPD ist angeschlagen, nachdem sie nur knapp den Einzug in den Landtag geschafft hat. Im Bund bleibe aber eine gemeinsame Verantwortung, betonte Jung. "Wir haben einen Auftrag, hohe Erwartungen und die gehen an beide Koalitionspartner." In den vergangenen Monaten habe Schwarz-Rot wichtige Weichen gestellt. "Das wird auch wahrgenommen. Natürlich müssen wir da jetzt drauf aufbauen", sagte Jung./tam/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
