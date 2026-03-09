    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWarner Bros. Discovery (A) AktievorwärtsNachrichten zu Warner Bros. Discovery (A)

    Paramounts Megaübernahme

    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliarden-Deal um Warner Bros.: Tencent plötzlich wieder im Spiel

    Tencent könnte doch wieder Geld in die Übernahme von Warner Bros. investieren. Hinter dem Hollywood-Megadeal stehen Milliarden – und politische Risiken.

    Paramounts Megaübernahme - Milliarden-Deal um Warner Bros.: Tencent plötzlich wieder im Spiel
    Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhoto

    Der chinesische Technologiekonzern Tencent könnte erneut Geld in die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount Skydance stecken. Der Konzern wolle mehrere hundert Millionen US-Dollar investieren, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen laut Bloomberg. Tencent würde dabei lediglich als passiver Finanzinvestor auftreten.

    Rückkehr nach politischer Sorge

    Im Dezember hatte Paramount in seinem ursprünglichen Angebot bereits eine Eigenkapitalzusage von Tencent über eine Milliarde US-Dollar offengelegt. Diese wurde jedoch wieder zurückgezogen. Warner Bros. äußerte damals Bedenken, dass eine Beteiligung des chinesischen Konzerns regulatorische Probleme in den Vereinigten Staaten auslösen könnte.

    Nach Anpassungen des Angebots akzeptierte Warner Bros. schließlich den Verkauf an das von David Ellison geführte Unternehmen. Der gesamte Deal bewertet den Medienkonzern mit rund 110 Milliarden US-Dollar.

    Ob Tencent tatsächlich investiert, ist jedoch noch offen. Nach Angaben der informierten Personen könnte der Abschluss der Transaktion zudem noch einige Zeit dauern. Vertreter von Tencent und Paramount lehnten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.

     

    Politisch sensibles Terrain

    Chinesische Beteiligungen an amerikanischen Unternehmen stehen in Washington zunehmend unter Beobachtung. Die politischen Spannungen haben zuletzt auch Transaktionen im Technologiesektor beeinflusst, etwa bei der Zukunft des US-Geschäfts der App TikTok.

    Auch andere Tencent-Beteiligungen geraten in den Fokus. Der finnische Spieleentwickler Supercell, der dem chinesischen Konzern gehört, erklärte in diesem Monat, mit einer US-Sicherheitsprüfung zu den Datenpraktiken seines Mutterunternehmens zu kooperieren.

    Milliardenstruktur hinter dem Deal

    Tencent ist bereits Minderheitsaktionär ohne Stimmrechte bei Paramount. Zudem finanzierte der Konzern Filme des Studios Skydance Media mit und unterstützte Marketing und Vertrieb großer Produktionen seit seiner strategischen Beteiligung im Jahr 2018.

    Die geplante Übernahme von Warner Bros. wird durch rund 47 Milliarden US-Dollar Eigenkapital finanziert, das von der Ellison-Familie und RedBird Capital Partners bereitgestellt wird.

    Weitere Partner könnten beim Abschluss der Transaktion hinzukommen. Zusätzlich stehen Kreditzusagen von insgesamt 54 Milliarden US-Dollar bereit, unter anderem von Bank of America, Citigroup und Apollo Global Management.

    Bestehende Paramount-Aktionäre könnten außerdem über eine Bezugsrechtsemission bis zu 3,25 Milliarden US-Dollar in Class-B-Aktien investieren.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Paramounts Megaübernahme Milliarden-Deal um Warner Bros.: Tencent plötzlich wieder im Spiel Tencent könnte doch wieder Geld in die Übernahme von Warner Bros. investieren. Hinter dem Hollywood-Megadeal stehen Milliarden – und politische Risiken.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     