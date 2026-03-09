APA ots news: Industriestrategie Österreich 2035: Analyse sieht erheblichen Konkretisierungsbedarf in der Umsetzung

Wien (APA-ots) - Mit der Industriestrategie 2035 hat die Bundesregierung erstmals ein

ressortübergreifendes industriepolitisches Grundsatzdokument vorgelegt. Eine aktuelle Kurzanalyse ordnet die Strategie als wichtigen Orientierungsrahmen ein, sieht jedoch deutlichen Konkretisierungsbedarf.



Die Analyse zeigt, dass rund 60 % der 117 Maßnahmen zumindest teilweise auf Absichtserklärungen beruhen. Klare Zuständigkeiten sind nur bei knapp 40 % der Maßnahmen ausgewiesen, und für mehr als die Hälfte bleibt die Finanzierung unklar.

