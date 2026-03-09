    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHims & Hers Health Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Hims & Hers Health Registered (A)

    Überraschung am Montag

    4073 Aufrufe 4073 0 Kommentare 0 Kommentare

    + 49 %: Diese Aktie schießt nach Deal mit Novo Nordisk nach oben!

    Novo Nordisk kooperiert überraschend wieder mit Hims & Hers beim Wegovy-Vertrieb. Die Aktie der Telemedizinfirma springt daraufhin kräftig nach oben.

    Für Sie zusammengefasst
    Überraschung am Montag - + 49 %: Diese Aktie schießt nach Deal mit Novo Nordisk nach oben!
    Foto: OpenAI

    Der Wegovy-Hersteller Novo Nordisk plant, seine Medikamente zur Gewichtsreduktion über die Telemedizinplattform Hims & Hers Health zu verkaufen, wie Bloomberg berichtet. Die beiden Unternehmen wollen noch heute die neue Partnerschaft bekannt geben. Letztes Jahr hatten beide Unternehmen eine ähnliche Vereinbarung getroffen. Allerdings beendete Novo Nordisk diese, nachdem Hims sich geweigert hatte, den Vertrieb von Nachahmerpräparaten einzustellen.

    Die Partnerschaft ist von daher überraschend, weil Hims erst im Februar von Novo wegen der Markteinführung einer Nachahmung seines neuen Abnehmpräparats Wegovy verklagt hatte. Der dänische Arzneimittelhersteller warf Hims vor, die US-Patente für den Wirkstoff seiner Bestseller-Medikamente Ozempic und Wegovy verletzt zu haben. Michael Cherny, Analyst bei Leerink Partners, schrieb in einer Mitteilung an seine Kunden: "Man kann die Hims-News nur als Überraschung und zugleich als uneingeschränkt positives Signal für die Hims-Aktie beschreiben."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novo-Nordisk AS!
    Long
    230,36€
    Basispreis
    2,76
    Ask
    × 13,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    260,40€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 13,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Novos Bereitschaft zur Partnerschaft mit der Telemedizinplattform deutet nun darauf hin, dass der Arzneimittelhersteller zunehmend unter Druck steht, wieder Fuß zu fassen. 

    Hims & Hers Health Registered (A)

    +52,54 %
    +75,40 %
    +28,60 %
    -42,26 %
    -41,96 %
    +112,42 %
    +80,62 %
    +60,47 %
    ISIN:US4330001060WKN:A2QMYY

    Hims und andere Telemedizinunternehmen nutzten die weit verbreiteten Lieferengpässe der letzten Jahre, um kostengünstigere Nachahmungen der Abnehmspritzen von Lilly und Novo zu verkaufen. Diese Engpässe sind inzwischen behoben, weshalb die Unternehmen den Verkauf der Nachahmungen eigentlich einstellen müssten. Sie umgingen dies jedoch, indem sie die Dosierung anpassten oder Inhaltsstoffe hinzufügten, um ihre Produkte ausreichend von den Originalpräparaten zu unterscheiden.

    Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat kürzlich Pläne angekündigt, gegen die Verbreitung von Nachahmerprodukten oder individuell hergestellten Medikamenten zur Gewichtsreduktion vorzugehen.

    Die Aktie von Hims & Hers ist am Montag (13:13 Uhr, MEZ) 49,23 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 19,94 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion  

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Überraschung am Montag + 49 %: Diese Aktie schießt nach Deal mit Novo Nordisk nach oben! Novo Nordisk kooperiert überraschend wieder mit Hims & Hers beim Wegovy-Vertrieb. Die Aktie der Telemedizinfirma springt daraufhin kräftig nach oben.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     