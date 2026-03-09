Überraschung am Montag
+ 49 %: Diese Aktie schießt nach Deal mit Novo Nordisk nach oben!
Novo Nordisk kooperiert überraschend wieder mit Hims & Hers beim Wegovy-Vertrieb. Die Aktie der Telemedizinfirma springt daraufhin kräftig nach oben.
- Novo kooperiert überraschend wieder mit Hims!!
- Hims-Aktie steigt 46,98% auf 19,94 Euro heute!
- Patentstreit; FDA-Druck; Novo sucht Ausweg neu
- Report: Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Der Wegovy-Hersteller Novo Nordisk plant, seine Medikamente zur Gewichtsreduktion über die Telemedizinplattform Hims & Hers Health zu verkaufen, wie Bloomberg berichtet. Die beiden Unternehmen wollen noch heute die neue Partnerschaft bekannt geben. Letztes Jahr hatten beide Unternehmen eine ähnliche Vereinbarung getroffen. Allerdings beendete Novo Nordisk diese, nachdem Hims sich geweigert hatte, den Vertrieb von Nachahmerpräparaten einzustellen.
Die Partnerschaft ist von daher überraschend, weil Hims erst im Februar von Novo wegen der Markteinführung einer Nachahmung seines neuen Abnehmpräparats Wegovy verklagt hatte. Der dänische Arzneimittelhersteller warf Hims vor, die US-Patente für den Wirkstoff seiner Bestseller-Medikamente Ozempic und Wegovy verletzt zu haben. Michael Cherny, Analyst bei Leerink Partners, schrieb in einer Mitteilung an seine Kunden: "Man kann die Hims-News nur als Überraschung und zugleich als uneingeschränkt positives Signal für die Hims-Aktie beschreiben."
Novos Bereitschaft zur Partnerschaft mit der Telemedizinplattform deutet nun darauf hin, dass der Arzneimittelhersteller zunehmend unter Druck steht, wieder Fuß zu fassen.
Hims und andere Telemedizinunternehmen nutzten die weit verbreiteten Lieferengpässe der letzten Jahre, um kostengünstigere Nachahmungen der Abnehmspritzen von Lilly und Novo zu verkaufen. Diese Engpässe sind inzwischen behoben, weshalb die Unternehmen den Verkauf der Nachahmungen eigentlich einstellen müssten. Sie umgingen dies jedoch, indem sie die Dosierung anpassten oder Inhaltsstoffe hinzufügten, um ihre Produkte ausreichend von den Originalpräparaten zu unterscheiden.
Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat kürzlich Pläne angekündigt, gegen die Verbreitung von Nachahmerprodukten oder individuell hergestellten Medikamenten zur Gewichtsreduktion vorzugehen.
Die Aktie von Hims & Hers ist am Montag (13:13 Uhr, MEZ) 49,23 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 19,94 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion