+ 49 %: Diese Aktie schießt nach Deal mit Novo Nordisk nach oben!

Der Wegovy-Hersteller Novo Nordisk plant, seine Medikamente zur Gewichtsreduktion über die Telemedizinplattform Hims & Hers Health zu verkaufen, wie Bloomberg berichtet. Die beiden Unternehmen wollen noch heute die neue Partnerschaft bekannt geben. Letztes Jahr hatten beide Unternehmen eine ähnliche Vereinbarung getroffen. Allerdings beendete Novo Nordisk diese, nachdem Hims sich geweigert hatte, den Vertrieb von Nachahmerpräparaten einzustellen.

Die Partnerschaft ist von daher überraschend, weil Hims erst im Februar von Novo wegen der Markteinführung einer Nachahmung seines neuen Abnehmpräparats Wegovy verklagt hatte. Der dänische Arzneimittelhersteller warf Hims vor, die US-Patente für den Wirkstoff seiner Bestseller-Medikamente Ozempic und Wegovy verletzt zu haben. Michael Cherny, Analyst bei Leerink Partners, schrieb in einer Mitteilung an seine Kunden: "Man kann die Hims-News nur als Überraschung und zugleich als uneingeschränkt positives Signal für die Hims-Aktie beschreiben."