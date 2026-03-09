Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 09.03. - MDAX schwach -3,68 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 23.033,01 PKT und verliert bisher -2,57 %.
Top-Werte: Scout24 +0,30 %, Münchener Rück +0,29 %, Beiersdorf +0,17 %
Flop-Werte: Continental -3,95 %, MTU Aero Engines -3,93 %, Heidelberg Materials -3,71 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:44) bei 28.610,85 PKT und fällt um -3,68 %.
Top-Werte: HENSOLDT +2,72 %, Lanxess +1,39 %, K+S -0,10 %
Flop-Werte: ThyssenKrupp -6,18 %, Aroundtown -5,24 %, AUMOVIO -4,61 %
Der TecDAX steht bei 3.529,96 PKT und verliert bisher -2,51 %.
Top-Werte: HENSOLDT +2,72 %, Nagarro +1,60 %, Eckert & Ziegler +0,13 %
Flop-Werte: Jenoptik -4,76 %, Evotec -4,04 %, United Internet -3,94 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.568,73 PKT und verliert bisher -2,81 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +1,39 %, Münchener Rück +0,29 %, Prosus Registered (N) +0,23 %
Flop-Werte: SAFRAN -4,99 %, UniCredit -3,92 %, BNP Paribas (A) -3,92 %
Der ATX bewegt sich bei 5.226,78 PKT und fällt um -3,09 %.
Top-Werte: Verbund Akt.(A) +3,15 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,29 %, OMV -0,26 %
Flop-Werte: voestalpine -9,14 %, Wienerberger -5,25 %, Raiffeisen Bank International -4,61 %
Der SMI steht aktuell (09:59:44) bei 12.767,90 PKT und fällt um -3,25 %.
Top-Werte: Swiss Re +0,12 %, Zurich Insurance Group -0,48 %, Novartis -0,55 %
Flop-Werte: Roche Holding -4,73 %, Lonza Group -4,70 %, ABB -4,29 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.789,15 PKT und fällt um -2,97 %.
Top-Werte: DANONE +0,14 %, Capgemini -0,73 %, Hermes International -1,07 %
Flop-Werte: ArcelorMittal -7,55 %, SAFRAN -4,99 %, Societe Generale -4,90 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:27) bei 2.949,86 PKT und fällt um -3,42 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -0,39 %, Essity Registered (B) -1,11 %, Telia Company -1,29 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -4,47 %, ABB -4,29 %, SKF (B) -3,80 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.090,00 PKT und verliert bisher -1,36 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,70 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,45 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,16 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,42 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,90 %, Public Power -2,18 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.