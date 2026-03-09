Börsenstart Europa - 09.03. - MDAX schwach -3,68 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:44) bei 28.610,85 PKT und fällt um -3,68 %. Top-Werte: HENSOLDT +2,72 %, Lanxess +1,39 %, K+S -0,10 % Flop-Werte: ThyssenKrupp -6,18 %, Aroundtown -5,24 %, AUMOVIO -4,61 %

Der DAX steht bei 23.033,01 PKT und verliert bisher -2,57 %. Top-Werte: Scout24 +0,30 %, Münchener Rück +0,29 %, Beiersdorf +0,17 % Flop-Werte: Continental -3,95 %, MTU Aero Engines -3,93 %, Heidelberg Materials -3,71 %

Der TecDAX steht bei 3.529,96 PKT und verliert bisher -2,51 %.

Top-Werte: HENSOLDT +2,72 %, Nagarro +1,60 %, Eckert & Ziegler +0,13 %

Flop-Werte: Jenoptik -4,76 %, Evotec -4,04 %, United Internet -3,94 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.568,73 PKT und verliert bisher -2,81 %.

Top-Werte: Wolters Kluwer +1,39 %, Münchener Rück +0,29 %, Prosus Registered (N) +0,23 %

Flop-Werte: SAFRAN -4,99 %, UniCredit -3,92 %, BNP Paribas (A) -3,92 %

Der ATX bewegt sich bei 5.226,78 PKT und fällt um -3,09 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +3,15 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,29 %, OMV -0,26 %

Flop-Werte: voestalpine -9,14 %, Wienerberger -5,25 %, Raiffeisen Bank International -4,61 %

Der SMI steht aktuell (09:59:44) bei 12.767,90 PKT und fällt um -3,25 %.

Top-Werte: Swiss Re +0,12 %, Zurich Insurance Group -0,48 %, Novartis -0,55 %

Flop-Werte: Roche Holding -4,73 %, Lonza Group -4,70 %, ABB -4,29 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.789,15 PKT und fällt um -2,97 %.

Top-Werte: DANONE +0,14 %, Capgemini -0,73 %, Hermes International -1,07 %

Flop-Werte: ArcelorMittal -7,55 %, SAFRAN -4,99 %, Societe Generale -4,90 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:27) bei 2.949,86 PKT und fällt um -3,42 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -0,39 %, Essity Registered (B) -1,11 %, Telia Company -1,29 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -4,47 %, ABB -4,29 %, SKF (B) -3,80 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.090,00 PKT und verliert bisher -1,36 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,70 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,45 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,16 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,42 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,90 %, Public Power -2,18 %