JEFFERIES stuft Gea Group auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer habe sich in einem unsicheren konjunturellen Umfeld behauptet, schrieb Rizk Maidi in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der Anlagenbau übertreffe mit dem Wachstum mittlerweile das Service-Geschäft./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 60,45EUR auf Tradegate (09. März 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Rizk Maidi
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
