    PLANETHIC GROUP - Aktie gewinnt kräftig - 09.03.2026

    Am 09.03.2026 ist die PLANETHIC GROUP Aktie, bisher, um +6,97 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PLANETHIC GROUP Aktie.

    Foto: Geilert - picture alliance

    PLANETHIC GROUP aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.03.2026

    Die PLANETHIC GROUP Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,97 % auf 3,9900 zulegen. Das sind +0,2600  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PLANETHIC GROUP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,9900, mit einem Plus von +6,97 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von PLANETHIC GROUP in den letzten drei Monaten Verluste von -42,31 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die PLANETHIC GROUP Aktie damit um +2,51 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PLANETHIC GROUP um -38,26 % verloren.

    PLANETHIC GROUP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,51 %
    1 Monat -29,69 %
    3 Monate -42,31 %
    1 Jahr -48,34 %

    Informationen zur PLANETHIC GROUP Aktie

    Es gibt 1 Mio. PLANETHIC GROUP Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,76 Mio. € wert.

    SAFE-Deal in den USA fixiert – Volle Finanzierung für 100-Mio.-Liter-Werk in Chicago steht


    Der US-Markteintritt ist finanziell abgesichert: Durch eine SAFE-Finanzierung mit einem führenden FoodTech-Investor ist das Kapital für die erste Mililk®-Produktionsstätte in den USA vollständig unter Dach und Fach.

    Finanzierung für Mililk-Produktionsanlage in den USA erfolgreich abgeschlossen


    Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Ludwigsfelde, den 9. März 2026 - Der Vorstand der Planethic …

    PLANETHIC GROUP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PLANETHIC GROUP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PLANETHIC GROUP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PLANETHIC GROUP

    +2,95 %
    +2,51 %
    -29,69 %
    -42,31 %
    -48,34 %
    -67,73 %
    -95,59 %
    ISIN:DE000A3E5ED2WKN:A3E5ED



