AKTIEN IM FOKUS
Rohstoffsektor leidet besonders unter Konjunktursorgen
- Konjunktursorgen: Rohstoffindex -12% seit Iran
- ArcelorMittal -22%; JPM rät zu Underweight nun
- Kupfer/Eisenerz kaum reagiert; Negativszenario
FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Konjunktursorgen infolge der Rally der Energiepreise haben am Montag vor allem der europäischen Rohstoffbranche zugesetzt. Der Stoxx Europe 600 Basic Resources weitete seinen Verlust seit Beginn des Iran-Kriegs vor einer Woche auf 12 Prozent aus. Bei den Papieren des Stahlkonzerns ArcelorMittal sind es inzwischen sogar 22 Prozent.
JPMorgan-Analyst Dominic O'Kane hatte am Morgen seine bisherige Empfehlung revidiert und riet nun, die Papiere der Luxemburger unterzugewichten. Er erinnerte an die Schwäche des Rohstoffsektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Noch hätten die Industriemetall-Preise kaum auf den Iran-Krieg reagiert - trotz ihrer engen Korrelation mit dem globalen Wirtschaftswachstum. Seine bisherigen Negativszenarien für Kupfer und Eisenerz sind nun die neue Ausgangslage. Im Stahlsektor erinnerte er an den "Energieschock" aus dem Jahr 2022/23 und stellte eine mögliche Wiederholung in den Raum.
Insgesamt stufte O'Kane mit Anglo American, Kumba, First Quantum, Lundin, ArcelorMittal und Voestalpine gleich sechs Werte auf "Underweight" ab. Zudem revidierte er weitere Empfehlungen auf "Neutral"./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 75,01 auf Tradegate (09. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um -10,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 94,23 Mrd..
Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,1206. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6.780,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der Rio Tinto Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 7.400,00Euro was eine Bandbreite von -22,32 %/+9.643,25 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
Ein Haufen Komiker hier…Es reicht mir jetzt !
Ich hoffe doch keine Vorbereitung auf eine Übernahme.
Kennt sich einer aus.
|Natural person (first name, surname): Sunil Jagwani
|Date of birth: 19 Aug 1978
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
|5. Date on which threshold was crossed or reached:25 Feb 2026
|6. Total positions
|% of voting rights attached to shares
|(total of 7.a.)
|% of voting rights through instruments
|(total of 7.b.1 + 7.b.2)
|Total of both in %
|(7.a. + 7.b.)
|Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
|New
|2.30 %
|6.83 %
|9.13 %
|622531741
|Previous notification
|n/a %
|n/a %
|n/a %
|/