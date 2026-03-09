Rohstoffsektor leidet besonders unter Konjunktursorgen

Insgesamt stufte O'Kane mit Anglo American, Kumba, First Quantum, Lundin, ArcelorMittal und Voestalpine gleich sechs Werte auf "Underweight" ab. Zudem revidierte er weitere Empfehlungen auf "Neutral"./ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 75,01 auf Tradegate (09. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um -10,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 94,23 Mrd..

Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,1206. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3200 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6.780,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der Rio Tinto Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 7.400,00Euro was eine Bandbreite von -22,32 %/+9.643,25 % bedeutet.