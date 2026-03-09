    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    AKTIEN IM FOKUS

    Rohstoffsektor leidet besonders unter Konjunktursorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Konjunktursorgen: Rohstoffindex -12% seit Iran
    • ArcelorMittal -22%; JPM rät zu Underweight nun
    • Kupfer/Eisenerz kaum reagiert; Negativszenario
    FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Konjunktursorgen infolge der Rally der Energiepreise haben am Montag vor allem der europäischen Rohstoffbranche zugesetzt. Der Stoxx Europe 600 Basic Resources weitete seinen Verlust seit Beginn des Iran-Kriegs vor einer Woche auf 12 Prozent aus. Bei den Papieren des Stahlkonzerns ArcelorMittal sind es inzwischen sogar 22 Prozent.

    JPMorgan-Analyst Dominic O'Kane hatte am Morgen seine bisherige Empfehlung revidiert und riet nun, die Papiere der Luxemburger unterzugewichten. Er erinnerte an die Schwäche des Rohstoffsektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Noch hätten die Industriemetall-Preise kaum auf den Iran-Krieg reagiert - trotz ihrer engen Korrelation mit dem globalen Wirtschaftswachstum. Seine bisherigen Negativszenarien für Kupfer und Eisenerz sind nun die neue Ausgangslage. Im Stahlsektor erinnerte er an den "Energieschock" aus dem Jahr 2022/23 und stellte eine mögliche Wiederholung in den Raum.

    Insgesamt stufte O'Kane mit Anglo American, Kumba, First Quantum, Lundin, ArcelorMittal und Voestalpine gleich sechs Werte auf "Underweight" ab. Zudem revidierte er weitere Empfehlungen auf "Neutral"./ag/stk

     

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 75,01 auf Tradegate (09. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um -10,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 94,23 Mrd..

    Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,1206. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6.780,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der Rio Tinto Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 7.400,00Euro was eine Bandbreite von -22,32 %/+9.643,25 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der ThyssenKrupp-Aktie: Diskussionen über umfangreiche Put-Positionen (insgesamt 6,83 % via Optionen, Fälligkeiten 18.12.2026 & 18.06.2027, Basis 8 €) und deren Bedeutung (Short- vs. Long-Puts, Risiko von Ausübung/Verpflichtung und Squeeze). Chartthemen: Unterstützungen bei 9,25 € und 8 € sowie 200‑Tage‑Linie ~8,6 €; Meinungen reichen von "freier Fall" bis Ziel 18 €. Fundamental wird der Verkauf der Stahltochter TKSE (Jindal/US‑Interesse) als kursrelevanter Treiber diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
