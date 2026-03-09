    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    Continental Aktienkurs sinkt weiter - 09.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Continental Aktie bisher Verluste von -5,29 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Continental Aktie.

    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Continental ist ein führender Automobilzulieferer, spezialisiert auf Reifen und Fahrzeugsicherheit. Es gehört zu den Top 5 weltweit, mit starker Präsenz in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bosch und Michelin. Continental punktet mit Innovationen in nachhaltiger Mobilität.

    Continental Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.03.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Continental Aktie. Sie fällt um -5,29 % auf 59,82. Die Talfahrt der Continental Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 59,82, mit einem Minus von -5,29 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Continental Verluste von -7,15 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,29 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,76 % verloren.

    Continental Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,29 %
    1 Monat -15,46 %
    3 Monate -7,15 %
    1 Jahr +18,59 %

    Informationen zur Continental Aktie

    Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,04 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 09.03. - MDAX schwach -3,68 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Continental

    Pirelli & C.SPA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,14 %.

    Continental Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Continental

    -4,81 %
    -16,29 %
    -15,46 %
    -7,15 %
    +18,59 %
    +3,77 %
    -26,59 %
    -53,09 %
    +1.219,00 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900



