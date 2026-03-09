    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    Schaeffler Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 09.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Schaeffler Aktie bisher Verluste von -6,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Schaeffler Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.03.2026

    Die Schaeffler Aktie notiert aktuell bei 7,2600 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,98 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,5450  entspricht. Die Talfahrt der Schaeffler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 7,2600, mit einem Minus von -6,98 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Schaeffler Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -5,70 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -27,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,98 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Schaeffler eine negative Entwicklung von -12,98 % erlebt.

    Schaeffler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -27,97 %
    1 Monat -29,98 %
    3 Monate -5,70 %
    1 Jahr +75,17 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Schaeffler‑Aktie: Nutzer diskutieren CEO‑Aussage zur Überbewertung, die enttäuschenden Zahlen und anschließenden Kursverluste, mögliche Kursziele (u. a. ~9 €), Risiken bis 6 € bzw. 3,20 € bei Marktcrash, MDax‑Aufstieg, Insiderverkäufe, langfristige Fundamentfragen (Robotik/Verteidigung erst 2035 ≈10% Umsatz) und Einstiegs-/Hedge‑Strategien.

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,93 Mrd. € wert.

    Schaeffler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    -5,89 %
    -27,97 %
    -29,98 %
    -5,70 %
    +75,17 %
    +9,62 %
    +8,08 %
    -45,80 %
    -47,54 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010



