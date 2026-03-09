Schaeffler Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 09.03.2026

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Schaeffler Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -5,70 % hinnehmen.

Die Schaeffler Aktie notiert aktuell bei 7,2600€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,98 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,5450 € entspricht. Die Talfahrt der Schaeffler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 7,2600€, mit einem Minus von -6,98 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -27,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,98 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Schaeffler eine negative Entwicklung von -12,98 % erlebt.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -27,97 % 1 Monat -29,98 % 3 Monate -5,70 % 1 Jahr +75,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Schaeffler‑Aktie: Nutzer diskutieren CEO‑Aussage zur Überbewertung, die enttäuschenden Zahlen und anschließenden Kursverluste, mögliche Kursziele (u. a. ~9 €), Risiken bis 6 € bzw. 3,20 € bei Marktcrash, MDax‑Aufstieg, Insiderverkäufe, langfristige Fundamentfragen (Robotik/Verteidigung erst 2035 ≈10% Umsatz) und Einstiegs-/Hedge‑Strategien.

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,93 Mrd. € wert.

Für die europäischen Anleger gibt es nach dem Wochenende ein böses Erwachen. Wegen der weiter zugespitzten Lage im Nahen Osten und einer Ölpreisrally ist der Dax am Montag nochmals deutlich unter Druck geraten. Im Fokus steht, dass der Iran mit dem …

Für die europäischen Anleger wird die Rückkehr aus dem Wochenende wegen des weiter zugespitzten Iran-Kriegs zum bösen Erwachen. Ein rasender Anstieg der Ölpreise macht ihnen zunehmend Inflations- und Wachstumssorgen. Im Fokus steht, dass der Iran …

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler verschreckt Anleger mit einem vorsichtigen Ausblick. Nach einer monatelangen Rally bricht die Aktie zweistellig ein ? und die Fantasie rund um humanoide Roboter bekommt plötzlich Risse. Der Auto- und …

Schaeffler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.