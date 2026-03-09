    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Pfandbriefbank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Pfandbriefbank

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie verliert deutlich an Wert - 09.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Pfandbriefbank Aktie bisher Verluste von -5,81 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Pfandbriefbank Aktie.

    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Deutsche Pfandbriefbank aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.03.2026

    Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie notiert aktuell bei 2,8520 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,81 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1760  entspricht. Die Talfahrt der Deutsche Pfandbriefbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,8520, mit einem Minus von -5,81 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Deutsche Pfandbriefbank, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -37,43 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um -19,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Pfandbriefbank -32,13 % verloren.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -19,66 %
    1 Monat -32,74 %
    3 Monate -37,43 %
    1 Jahr -50,61 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der pbb, hohe Handelsvolumina mit auffälligen Geboten (50–60k) und Spekulationen über Insiderverkäufe nach Abgang des stellv. CEO. Diskutiert werden große Abschreibungen/Rückstellungen (410 Mio., davon USA 235 Mio. + Europa 99 Mio.), resultierende Verluste, Bewertungsdiskrepanz (Kurs ≈3 €/Buchwert ≈23 €), steigende Short‑Quote (~6%) und fallende AT1‑Anleihe; Zukunftsaussichten unklar.

    Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 383,52 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Pfandbriefbank

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,02 %. Commerzbank notiert im Minus, mit -4,32 %. ING Group notiert im Minus, mit -3,88 %. UniCredit verliert -4,40 %

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Pfandbriefbank

    -5,48 %
    -19,66 %
    -32,74 %
    -37,43 %
    -50,61 %
    -71,13 %
    -68,08 %
    -69,35 %
    -76,15 %
    ISIN:DE0008019001WKN:801900



