Deutsche Pfandbriefbank Aktie verliert deutlich an Wert - 09.03.2026

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie notiert aktuell bei 2,8520€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,81 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1760 € entspricht. Die Talfahrt der Deutsche Pfandbriefbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,8520€, mit einem Minus von -5,81 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Deutsche Pfandbriefbank, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -37,43 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um -19,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Pfandbriefbank -32,13 % verloren.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -19,66 % 1 Monat -32,74 % 3 Monate -37,43 % 1 Jahr -50,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der pbb, hohe Handelsvolumina mit auffälligen Geboten (50–60k) und Spekulationen über Insiderverkäufe nach Abgang des stellv. CEO. Diskutiert werden große Abschreibungen/Rückstellungen (410 Mio., davon USA 235 Mio. + Europa 99 Mio.), resultierende Verluste, Bewertungsdiskrepanz (Kurs ≈3 €/Buchwert ≈23 €), steigende Short‑Quote (~6%) und fallende AT1‑Anleihe; Zukunftsaussichten unklar.

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 383,52 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Pfandbriefbank

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,02 %. Commerzbank notiert im Minus, mit -4,32 %. ING Group notiert im Minus, mit -3,88 %. UniCredit verliert -4,40 %

Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.