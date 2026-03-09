    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    Deutlicher Kurssprung bei der BYD Aktie - 09.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die BYD Aktie bisher um +5,08 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

    Die BYD Aktie notiert aktuell bei 10,750 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,08 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,520  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BYD Aktie. Nach einem Plus von +0,05 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 10,750. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Obwohl sich die BYD Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,56 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die BYD Aktie damit um +0,94 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,88 % verloren.

    BYD Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,94 %
    1 Monat +4,95 %
    3 Monate -1,56 %
    1 Jahr -21,54 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Aktienkurs, Bewertung und technische/fundamentale Impulse. Diskutiert wird, ob Blade-Batterie 2.0 und Flash-Charger den Umsatz und die Marge wirklich antreiben oder ob die Kurswirkung erst später kommt. Der Kurs reagiert bisher verhalten; manche sehen langfristige Impulse durch neue Modelle und China-Absatz, andere bleiben skeptisch. Chinas Absatz könnte ab März anziehen; Konkurrenz von CATL/LG bleibt relevant.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,63 Mrd. € wert.

    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,98 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -2,66 %. Tesla notiert im Minus, mit -0,91 %. Xylem verliert -1,08 % NIO notiert im Plus, mit +1,33 %. Stellantis notiert im Minus, mit -3,85 %.

    Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    +5,23 %
    +0,94 %
    +4,95 %
    -1,56 %
    -21,54 %
    +20,88 %
    +69,30 %
    +575,79 %
    +4.330,04 %
