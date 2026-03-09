JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Dass das Mittel in einer klinischen Studie die Ziele als Standardbehandlung von Brustkrebs verfehlt habe, überrasche ihn nicht, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er habe schon zuvor darauf hingewiesen, dass die Studie zumindest nicht ausreichend aussagekräftig sei. Das Scheitern entziehe den milliardenschweren Markterwartungen an Giredestrant die Grundlage, dürfte die positive Dynamik der Aktie seit Ende 2025 aufgrund positiver Studienergebnisse vollständig umkehren und zu einem Bewertungseinbruch führen./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,95 % und einem Kurs von 359,0EUR auf Lang & Schwarz (09. März 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



