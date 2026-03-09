BERNSTEIN RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant gegen Brustkrebs mit einem Kursziel von 395 Franken auf "Outperform" belassen. Die vom Pharmakonzern präsentierten Studiendaten zu dem Medikament seien "nicht gerade hilfreich", schrieb Analyst Justin Smith am Montag in seiner ersten Reaktion. Roche habe jüngst geäußert, dass Giredestrant zum umsatzstärksten Medikament im Unternehmen avancieren könnte. Unter dem Strich ändere der Rückschlag aber nichts an der fortdauernden Erholung der Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente, so der Experte./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:28 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,40 % und einem Kurs von 361,1EUR auf Lang & Schwarz (09. März 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 395

Kursziel alt: 395

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

